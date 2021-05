Neu bei der DJK Holzbüttgen : Topspielerin aus den Niederlanden

Holzbüttgen Weil Lisa Scherring eine Baby-Pause einlegt, verpflichtete Tischtennis-Drittligist DJK Holzbüttgen die Niederländerin Rachel Gerarts. Obwohl sie erst 20 ist, hat sie schon einiges erlebt.

Gerarts lebt in Heerlen, in der Provinz Limburg, nahe der deutschen Grenze. Im Alter von neun Jahren hat sie begonnen, beim TTV Lybrae Tischtennis zu spielen und bereits in ihrer Jugendzeit mehrere nationale Turniere gewonnen, darunter die nationalen Meisterschaften und das Top 12-Turnier. Mit der niederländischen Nationalmannschaft hat sie auch international gespielt und an fünf Jugend-Europameisterschaften teilgenommen. Mit 13 Jahren gab sie ihr Debüt in der niederländischen Eredivisie (1. Liga) der Damen und spielte dann auch bei den Herren sowohl beim TTV Sittard als auch beim TTV Maashorst im Ligabetrieb mit. Mit den Damen vom TTV Lybrae Heerlen holte sie die Meisterschaft und spielte im Europacup.

Aktuell ist sie amtierende niederländische Meisterin im Damen-Doppel und ihr Ziel ist der Sprung in die Nationalmannschaft. Sie hat ein Trainerdiplom und gibt ihr Können auch gerne an andere weiter. Aber auch die Zeit abseits vom Tischtennis weiß sie zu nutzen: „Ich verbringe gerne Zeit mit meinem Hund, treffe mich mit Freunden und koche oder backe gern.“ In ihrem neuen Team und der 3. Liga will sie sich sportlich weiterentwickeln: „Ich wechsele nach Holzbüttgen, weil ich nach acht Jahren eine der besten Spielerinnen in der niederländischen Eredivisie Damen bin und eine neue Herausforderung suche“, sagt Gerarts. Eine konkrete Erwartung für die Saison hat sie nicht, freut sich aber auf die Aufgabe bei der DJK: „Wir werden unser Bestes geben und mit so einem tollen Team werden die Ergebnisse natürlich auch kommen.”