Floorball-Bundesliga

„Ich hatte schon länger den Wunsch, in einer höheren Liga im Ausland zu spielen, um mich weiterzuentwickeln“, sagt er. „Ich verfolge die deutsche Liga schon seit Jahren und bin mir sicher, dass ich hier den nächsten Schritt in meiner Karriere tun kann.“ Sein Debüt in Österreichs höchster Spielklasse gab Krametter, der auch für die U19-Auswahl seines Landes auflief, am 19. September 2015 im Alter von 16 Jahren. 2020 gewann er den Meistertitel mit dem KAC Floorball, bevor er sich 2021 dem VSV anschloss.