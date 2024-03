Fußball-Bezirksliga Thomas Boldt gibt sein Debüt

DJK Gnadental (2.) – Sparta Bilk (6.). In zwölf Heimpartien blieb die DJK Gnadental noch ohne Punktverlust. Die Serie soll gegen die formstarken Düsseldorfer fortgesetzt werden. Sparta konnte die letzten drei Ligapartien gewinnen, das gelang sonst nur der DJK. Die letzte Niederlage der Gnadentaler liegt bereits Monate zurück. Im Hinspiel am 1. Oktober gingen die Neusser bei ihrer 1:4-Niederlage das letzte Mal leer aus. „Vor der Saison galt Bilk als einer der Topfavoriten auf den Aufstieg. Mit bereits 20 Punkten Rückstand auf uns wird Sparta nicht mehr um den Titel mitspielen, trotzdem hat diese Mannschaft eine enorme Qualität, die sie in den letzten Wochen unter Beweis gestellt haben“, mahnr DJK-Coach Sebastian Michalsky. Am Sonntag (15 Uhr) treffen zwei der torgefährlichsten Offensivreihen der Liga aufeinander: Mit 95 Saisontoren spielt die DJK in einer eigenen Liga. Sparta Bilk steht mit 75 Treffern auf Platz drei. Zwanzig davon erzielten die Düsseldorfer alleine in den letzten drei Spielen. „Das Geheimnis ist die defensive Stabilität, die auch am Sonntag über Sieg und Niederlagen entscheiden wird. Nur wenn wir hinten kompakt stehen, können wir in der Offensive Risiko eingehen“, erzählt Michalsky.