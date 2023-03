Bezirksliga Topspiel geht an Jüchen/Garzweiler

Gruppe 1, VfL Jüchen/Garzweiler – DJK Gnadental 2:1 (1:1). Die DJK Gnadental war in dieser Saison die einzige Mannschaft, die den Tabellenführer bezwingen konnte, ein zweites Mal gelang das Kunststück jedoch nicht. Das 1:0 für die Hausherren erzielte Sven Moseler (10.) per Freistoß, auch der Ausgleich durch Benedikt Hambloch (20.) resultierte aus einem Standard. Kurz nach Wiederanpfiff traf Sven Moseler (48.) erneut per Freistoß. „Aus 30 Metern in den Knick – für mich das Tor des Jahres“, schwärmte sein Trainer Marcel Winkens. In einer intensiven Partie kassierte der Gnadentaler Volkan Özkan (90.) die Gelb-Rote Karte. „Das Spiel war auf Messer Schneide, es hätte auch gut unentschieden enden können“, meinte Winkens. Kurz vor Schluss erzielte die DJK den vermeintlichen Ausgleich, der Treffer wurde jedoch zurückgenommen. „Der Linienrichter zeigte Abseits an, war es allerdings nicht. Letztlich war es eine sehr ärgerliche Niederlage, da wir ein tolles Spiel gemacht haben“, erzählte DJK-Trainer Sebastian Michalsky. Bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) treffen die beiden Mannschaften im Halbfinale des Kreispokals erneut aufeinander.