Floorball-Bundesliga Topspiel für DJK-Floorballer zum Auftakt in Weißenfels

Gegen die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt, die momentan bei zwei Spielen weniger neun Punkte hinter Holzbüttgen liegt, feierte der amtierende Deutsche Meister im Hinspiel den bisher höchsten Saisonsieg: 10:3 schlug er am zweiten Saisonspieltag den UHC. Von einer klaren Favoritenrolle wollen die Holzbüttgener aber nichts wissen: „Unter den ersten Sechs der Tabelle kann jeder jeden schlagen. Weißenfels wird das Spiel nicht anders sehen als sonst. Sie werden wie wir gut vorbereitet sein und wollen gewinnen. Es wird ein Spiel auf hohem Niveau“, prognostiziert Kapitän Dennis Schiffer. Dass der UHC Weißenfels als Rekordmeister immer in der Lage ist, einem Top-Konkurrenten gefährlich zu werden, untermauerte die junge Mannschaft von Ilkka Kittilä in ihrem Pokal-Achtelfinalspiel, als sie den Bundesliga-Tabellenführer MFBC Leipzig mit 7:6 nach Verlängerung in die Knie zwangen und dabei mehrfach einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen konnten. Im Spiel gegen Holzbüttgen kann Kittilä ähnlich wie sein Trainerkollege und Landsmann Ollilainen wieder auf einen deutlich breiteren Kader als vor Weihnachten zurückgreifen. Aufseiten der DJK heißt es nun, mithilfe des wieder zur Verfügung stehenden Personals, den Trend positiv zu halten: „Wir müssen professionell und fit bleiben, kontinuierlich und konzentriert trainieren und als Mannschaft geschlossen auftreten“, betont Dennis Schiffer. Für die DJK geht es danach intensiv weiter: Am kommenden Wochenende erwartet den Tabellenzweiten ein Doppelspieltag: Zuerst kommt der TV Schriesheim am nächsten Samstag (14.1.) in die Kaarster Stadtparkhalle, nur 22 Stunden später tritt die DJK Holzbüttgen bei den Unihockey Igels Dresden an (15. Januar). In den Hinspielen gab es zwei Siege (12:9 und 10:4).