Fußball-Bezirksliga : DJK Gnadental bekommt es mit Sparta Bilk zu tun

Neuss Im Spitzenspiel gegen Sparta Bilk darf sich die DJK Gnadental am Donnerstagsabend eigentlich keine Niederlage erlauben. Die Gäste sind indes im Aufwind.

(nokn) Die Fußballer der DJK Gnadental stehen in der Bezirksliga unter Druck. Nach der 0:3-Niederlage am Sonntag gegen den TSV Eller darf sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Michalsky gegen Sparta Bilk keinen Ausrutscher mehr erlauben. Die Gastgeber gehen derweil nach dem 5:0-Erfolg gegen den BV Wevelinghoven mit breiter Brust ins am Donnerstagabend um 19.30 Uhr angepfiffene Topspiel. „Wenn wir oben dabei bleiben wollen, dürfen wir uns keine zweite Niederlage in Folge leisten. Deswegen erwarte ich, dass das Team heiß ist, das Spiel zu gewinnen“, sagt Michalsky. Trotz der Niederlage hält der Trainer an seinem offensiven Konzept fest. „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, genauso wie wir hat Bilk eine große Qualität“, führt er aus. Ob er auf seinen Top-Stürmer Derman Disbudak zurückgreifen kann, ist allerdings noch offen. Der 13-fache Torschütze fehlte aus privaten Gründen bereits gegen den TSV Eller. „Ich weiß noch nicht, ob er wieder dabei sein wird. Die Chancen stehen fifty-fifty“, erzählt der Coach.