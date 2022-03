Fußball : Topspiel geht an Jüchen/Garzweiler

Dicke Luft im Strafraum des VfR Büttgen. Foto: Georg Salzburg (salz)/Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis Im Kreisderby der Fußball-Bezirksliga gewinnt Wevelinghoven bei der DJK Novesia. Der TSV Bayer Dormagen unterliegt beim TuS Gerresheim.

Der 18. Spieltag der Fußball-Bezirksliga war reich an Spannung und umkämpften Partien.

DJK Gnadental – VfL Jüchen/Garzweiler 0:3 (0:0). Für die DJK Gnadental startete die Rückrunde zwei Wochen später als geplant, da der Tabellendritte von Corona voll erwischt wurde. Aber die Truppe von Trainer Stefan Pennarz konnte dem Tabellenzweiten lange Paroli bieten. „Mit der ersten Halbzeit bin ich zufrieden, da haben wir defensiv gut gestanden und wenig zugelassen“, sagte der Coach. In der zweiten Hälfte schaltete der VfL einen Gang höher, weil Trainer Marcel Winkens im ersten Durchgang noch die Intensität vermisst hatte. Ein Spieler stand in den zweiten 45 Minuten im Fokus: Stürmer Fatlum Ahmeti (70., 78., 87.) konnte durch seinen lupenreinen Hattrick den Dreier für den VfL eintüten. Neben Ahmeti hob Winkens auch die Leistungen seines Torhüters Shunsuke Takahasi hervor. Er habe verhindert, dass das Spiel nochmal an Spannung zulegen konnte. „Wir haben verdient gewonnen und uns vor allem im zweiten Abschnitt gut geschlagen, dennoch hätten wir noch eine Schippe drauflegen können“, fasste er die Vorstellung seines Teams zusammen.

TuS Gerresheim – TSV Bayer Dormagen 1:0 (1:0). Die bisherige Saison läuft für den TSV Bayer Dormagen alles andere als rund. Auch gegen Gerresheim musste der TSV einen frühen Rückschlag hinnehmen. Nach nur zwei Minuten erzielte Marco Meyer das einzige Tor des Spiels. „Wir haben uns den Ball quasi selber ins Tor getragen. Vorne konnten wir auch keine Gefahr ausstrahlen“, kritisierte TSV-Trainer Frank Lambertz, zudem empfand er die Begegnung als nicht Kreisliga-A tauglich. Das ursprüngliche Mindestziel, ein Platz unter den Top 5, hat er mittlerweile auch aufgegeben. Im Winter konnte der geplante Kaderumbruch nicht wie erhofft umgesetzt werden. Für die kommende Saison stehen jedoch schon zwei Neuzugänge fest. Die Namen der beiden Akteure sollen jedoch vorerst ungenannt bleiben.

DJK Novesia – BV Wevelinghoven 0:1 (0:0). Das Derby zwischen den Aufsteigern der Saison 2019/20 verlief erwartet spannend und umkämpft. Für die Gastgeber gab es jedoch schon früh den ersten Rückschlag, in der 37. Minuten fing sich Shinji Oba seine zweite Gelbe-Karte ein und musste frühzeitig duschen gehen. „Individuell betrachtet waren es beides gelbwürdige Fouls, dennoch hätte ich mir da etwas mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. So früh einen Platzverweis zu verteilen ohne grobes Foul ist sehr hart“, kommentierte DJK-Trainer Gabriel Bittencourt die Entscheidung. Das Pech verließ die abstiegsgefährdete Novesia auch danach nicht: In der vierten Minute der Nachspielzeit brachte Laurenz Walge per Eigentor Wevelinghoven entscheidend in Front. Trotz der bitteren Niederlage schöpfte Bittencourt viel positive Energie aus der Partie: „Wir haben gut mitgehalten und einen mutigen Kampf absolviert. Die Niederlage ist verdammt ärgerlich, weil mehr drin gewesen wäre.“