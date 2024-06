Jugendfußball Topfeld für Novesia Cup ist fast komplett

Während der Cheforganisator des Novesia Cups also in Sachen Stadtauswahl nicht weitergekommen ist, hat es bei den von ihm im vorigen Jahr kritisch angesprochenen Themen Ausrichter und Spielstätte deutliche Fortschritte gegeben. In Zusammenarbeit dem Sportamt der Stadt Neuss war schnell die Wolker-Anlage als Veranstaltungsort gefunden. „Da hat wirklich toll geklappt. Es ist schon zu merken, dass der Stadt was daran liegt, dass das Turnier auf ihrem Gebiet bleibt“, sagt Vossen mit Blick darauf, dass es auch schon Anfragen von Vereinen aus anderen Kommunen des Kreises gegeben hat. Als klar war, dass sich die DJK Rheinkraft als auf der Wolker-Anlage beheimateter Verein nicht imstande sah, als Ausrichter zu fungieren, sprang ziemlich schnell die SG Erfttal mit ihrem dem Novesia Cup schon lange eng verbundenen Vorsitzenden Yasar Calik an der Spitze in die Bresche. Aber auch wenn jetzt schon viel auf den Weg gebracht wurde, ein bisschen was ist noch zu tun. Vossen will sich noch um die Sponsoren-Akquise kümmern und arbeitet noch am Programmheft zum Turnier und einem Flyer für die Zuschauer mit dem Turnierplan. „Ich denke, dass das wieder ein tolles Event wird“, sagt Vossen, der schon einen klaren Favoriten für die Nachfolge von Vorjahressieger Eupen aus Belgien hat. „Borussia Mönchengladbach, bislang jedes Jahr beim Novesia Cup dabei, hat eine ganz starke Saison gespielt und hat das Zeug, zu gewinnen.“