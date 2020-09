Tischtennis : Der Top-Favorit kommt nach Holzbüttgen

Jana Vollmert steht mit den Damen der DJK Holzbüttgen in der 3. Bundesliga vor einer extrem schweren Aufgabe. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen In der 3. Tischtennis-Bundesliga bekommen es die DJK-Damen daheim mit der DJK BW Annen zu tun. Die Gäste sind in allen Positionen exzellent besetzt, an eins sogar mit Ex-Nationalspielerin Nadine Bollmeier.

Das Auftaktprogramm für die Damen der DJK Holzbüttgen in der Nordgruppe der 3. Tischtennis-Bundesliga hätte anspruchsvoller nicht sein können. Vor zwei Wochen mussten sich die Kaarsterinnen zum Saisonstart mit dem Vorjahresmeister Hannover 96 auseinandersetzen (4:4). Am Sonntag dürfte die Aufgabe aber noch einmal um einiges schwerer werden. Dann empfängt das DJK-Quartett in der DJK BW Annen den Topfavoriten auf den Titel.

„Das ist schon wirklich eine Ausnahmemannschaft für diese Liga. Da kann jede Spielerin gut im oberen Paarkreuz spielen“, sagt DJK-Akteurin Jana Vollmert. Prominenteste Spielerin bei den Blau-Weißen ist Nadine Bollmeier. Die heute 39-Jährige debütierte bereits mit 15 Jahren in der Bundesliga und schaffte es bis ins deutsche Nationalteam. Bollmeier, die immer noch 2090 QTTR-Punkte besitzt und vom ehemaligen Bundesligisten TuS Bad Driburg kam, spielt in Annen allerdings nur an der zweiten Position. Vor ihr ist noch die Russin Elena Kuzmina platziert, die mit 2158 Leistungspunkten den höchsten Wert der gesamten Liga besitzt. Dagegen sind Valeria Stepanovska (2011 QTTR-Punkte) und Martyna Dziadkowiec (1878) im Holzbüttgen-Trikot nur Außenseiterinnen. Die Stärke der Blau-Weißen setzt sich auch im unteren Paarkreuz fort. An Position drei ist die frühere Europameisterin Oxana Fadeeva (2085) aufgestellt, die in der Vorsaison noch im oberen Paarkreuz so gut wie kein Spiel verloren hat und dahinter hat das Team aus Witten drei weitere starke Spielerinnen im Aufgebot.

Während das BW-Team von der ganzen Liga als der Meisterschaftsanwärter gehandelt wird, bleibt man in Annen selbst bescheiden: „Wir wollen frühzeitig den Klassenerhalt sichern und hoffen, dass alle Spielerinnen gesund bleiben. Wir sind in jedem Paarkreuz gut besetzt und besitzen einen großen Kader. Allerdings werden nicht immer alle Spielerinnen verfügbar sein“, äußert sich BW-Geschäftsführer Paulo Rabaca auf der Homepage des DTTB. „Wir sind gespannt, wer von denen auflaufen wird“, sagt DJK-Kapitänin Lisa Scherring. Die Kaarsterinnen bangen erneut um ihre Topspielerin Valerija Stepanovska, die aus dem Corona-Risikogebiet in Kiew am Samstag in Deutschland erwartet wird. „Wir hoffen, dass Valerias Einreise wieder halbwegs problemlos klappt“, so Scherring, die der Begegnung ansonsten entspannt entgegenschaut: „Nach dem guten Auftakt gegen Hannover 96, können wir jetzt ganz locker in das Annen-Spiel gehen. Da haben wir auf jeden Fall nichts zu verlieren.“