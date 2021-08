Vor dem Saisonstart: TSV Bayer Dormagen : Eingespielte Truppe peilt Platzierung in der Top Fünf an

Zurück am Höhenberg: Mittelfeldmann Volker Helm. Foto: FUPA

Dormagen Bei dem Fußball-Bezirksligisten gab es keine große Fluktuation, er setzt auf eine eingespielte Mannschaft. In der Vorbereitung arbeitet Trainer Frank Lambertz an mehr Konstanz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Noah Knothe

Die Vorbereitung wird durch die Nachholspiele des Kreispokals der Vorsaison ergänzt. Beim Bezirksligisten TSV Bayer Dormagen kommen nach der 2:3-Niederlage im Elfmeterschießen des Achtelfinals gegen den TuS Grevenbroich keine weiteren Partien mehr dazu. Das Ausscheiden war laut Trainer Frank Lambertz besonders ärgerlich, weil seine Mannschaft den Sack früh hätte zu machen müssen.

Die Probleme Chancenverwertung und Konstanz sind nichts Neues für die TSV-Mannschaft. Trainer Frank Lambertz fasst die Lage seiner Mannschaft so zusammen: „Am einen Spieltag schlagen wir den Tabellenführer und am nächsten verlieren wir gegen das Schlusslicht der Tabelle. Sowas kommt bei uns immer wieder vor.“ Die fehlende Konstanz macht eine Einschätzung für die kommende Saison entsprechend schwer. „Unser Anspruch sollte es sein, unter den besten Fünf zu landen.“ erklärt Frank Lambertz. Ein ambitioniertes Ziel der Dormagener, aber der Trainer wird am besten wissen, was in seiner Mannschaft steckt, denn sie hat sich in den vergangenen drei Jahren kaum verändert.

Dies bringt den Vorteil, dass die Mannschaft optimal eingespielt ist und eine echte Einheit auf dem Rasen steht. Bei einer so eingeschworenen Mannschaft, die laut ihrem Trainer auch qualitativ einiges zu bieten hat, kommen die starken Konstanzprobleme etwas überraschend. In der Vorbereitung lassen sich diese jedoch durch die geringe Trainingsbeteiligung erklären. In den vergangenen Wochen war es keine Seltenheit, wenn die Dormagener mit weniger als zehn Mann trainieren mussten.