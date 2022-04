Synchroneislaufen : Tolles Finale für Team Butterfl‘ice

Erfolgreicher Saisonabschluss für die Neusser Formation Butterfl‘ice in Basel: In einem international besetzten Klassefeld belegte der Deutsche Vizemeister Rang drei. Foto: NSK

Neuss Platz drei bei der International Mixed Age Trophy in Basel für die Formation des Neusser Schlittschuh-Klubs. Neue Saison ist schon in Planung.

Nur mal zur Einordnung: Die Trophy in Basel gilt als Europameisterschaft in der Kategorie Mixed-Age, war also ein Pflichttermin für die drei besten deutschen Teams, die sich erst in der vergangenen Woche in der Neusser Eissporthalle zur offenen Deutschen Meisterschaft im Synchroneislaufen getroffen hatten: Die Butterfl’ice des Neusser Schlittschuh-Klubs (NSK) als Vertreter Nordrhein-Westfalens, die Munich Synergy aus Bayern und die Skating Graces Chemnitz aus Sachsen maßen sich in der St. Jakob Arena mit 14 weiteren Top-Formationen aus ganz Europa. Umso höher ist der dritte Rang der Butterfl’ice als bestes deutsches Team zu bewerten.