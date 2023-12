Motocross Toller Jahresabschluss auf Königshovener Höhe in Grevenbroich

Das Besondere an dem Adventsrennen in Grevenbroich war auch in diesem Jahr, dass die Fahrer nach guter, alter Le-Mans-Manier mit einem Sprint zu ihren Maschinen in ihren schweren Stiefeln die erste körperliche Höchstleistung erbringen mussten, bevor die Motoren überhaupt gestartet wurden. Zudem setzten die Temperaturen um den Gefrierpunkt den Piloten neben der langen Rennzeit zu, wobei diesmal das Wetter und auch die Bodenbeschaffenheit nahezu perfekt waren. Als Favorit ging das Duo mit Max Nagl (Bayern) als amtierender MX Masters Champ sowie Dauerstarter in Grevenbroich und mit dem 19 Jahre alten Shootingstar Maxi Spies (Brandenburg) an den Start. Spies hat in seinem jungen Alter schon einiges vorzuweisen und belegte in der ADAC MX Masters Wertung 2023 den fünften Platz. Zudem war er bereits Europameister des Jahres 2021 in der Zweitaktklasse, punktet aktuell regelmäßig in der Motocross-WM und gehört drezeit zur deutschen Motocross-Nationalmannschaft, die Max Nagl jahrelang anführte.