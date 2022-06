Floorball : Holzbüttgen feiert sein Meisterteam

Die Fans der DJK Holzbüttgen inklusive Bürgermeisterin Ursula Baum bescherten dem Meister-Team vor der Stadtparkhalle einen rauschenden Empfang. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen Nach der Rückkehr aus Weißenfels erhielten die DJK-Spieler für den Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft einen gebührenden Empfang. Doch der historische Erfolg steigert auch die Erwartungshaltung. Es soll neue Reize geben.

Als Abteilungsleiter der Floorballer gehört Philip Jesse zu den unermüdlichen Kräften bei der DJK Holzbüttgen, die viel investieren, um der Randsportart in der Region zu mehr Geltung zu verhelfen. Umso bitterer ist es, wenn eine Erkrankung verhindert, beim größten Erfolg der Vereinsgeschichte vor Ort dabei sein zu können. Als die DJK am Samstag das zweite Spiel der Play-off-Finalserie gegen den Rekordmeister UHC Weißenfels mit 4:3 nach Verlängerung gewann und sich dadurch erstmals den Titel sicherte, musste der Abteilungsleiter daheim am Monitor mitansehen, wie Spieler, Trainer und rund 100 mitgereiste DJK-Fans vor Freude komplett ausrasteten.

Immerhin, im Freudentaumel vergaßen die siegreichen Meisterhelden die Heimat nicht, sie schalteten den Abteilungsleiter per Videoanruf dazu und ließen in wenigstens so ein wenig teilhaben. „Das hat gutgetan. Die Spieler wissen eben, dass hinter so einem Erfolg ein riesiger Aufwand steckt“, meinte Jesse. Der machte sich zusammen mit seinen Vorstandskollegen flugs daran, für den nächsten Tag vor der Stadtparkhalle einen Empfang zu organisieren. Und in der Tat, als der Reisebus am Sonntagabend langsam vorfuhr, begrüßten rund 150 Fans inklusive Bürgermeisterin Ursula Baum jubelnd und fahnenschwenkend die Meistermannschaft. Als die Spieler aus dem Bus stiegen, war ihnen nicht anzumerken, dass sie nach einer Partynacht in Leipzig wenig bis gar nicht geschlafen hatten. Sie schnappten sich den Meisterpokal und begannen mit den Fans zu feiern. Doch damit war der Tag noch lange nicht beendet. Anschließend ging‘s zum Schützenfest nach Büttgen, wo die Mannschaft im Zelt auf der Bühne hüpfend, klatschend und mit den Armen schwenkend ihre Sangeskünste präsentierte und dafür viel Applaus bekam.

Info Seit 2018 spielt die DJK in der Ersten Liga Anfänge Als Andreas Hofferbert 1995 nach Holzbüttgen zog, suchte er einen Verein, der Floorball (früher Unihockey) in sein Sportprogramm aufnimmt und wurde bei der DJK fündig. Seit 2009 bildet die Sportart eine eigene Abteilung. Mannschaften Jugendarbeit wird sehr groß geschrieben, das Herrenteam spielte ab 2014 in der 2. Bundesliga, 2018 erfolgte der Aufstieg in die Erste Liga.

Die Tragweite des Erfolgs hatte sich offenbar schnell rumgesprochen. „Nach den Skaterhockeyspielern der Crash Eagles werden wir wohl der erste Verein sein, der in einer Mannschaftssportart in der offenen Klasse einen Deutscher Meistertitel nach Kaarst geholt hat“, erklärte Jesse. Das will auch die Stadt entsprechend würdigen. Bürgermeisterin Ursula Baum hat die Meistermannschaft ins Rathaus eingeladen, wahrscheinlich soll der Termin irgendwann im August steigen, wenn alle Spieler aus dem Urlaub zurück sind. Der Trubel rund um die Meistermannschaft hält also noch eine ganze Weile an.