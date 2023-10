2. Handball-Bundesliga Toller Auftritt von Dormagen in schwieriger Finanzlage

Die Mannschaft der Dormagener tat neben dem Gehaltsverzicht jedenfalls schon mal das, was sie am besten kann, nämlich gut Handball spielen. Gegen Bietigheim knüpften die Schützlinge von Trainer Matthias Flohr da an, wo sie beim überraschenden Auswärtssieg gegen Dessau aufgehört hatten. Sie legten ein Höllentempo vor und waren den Bietigheimer, die in dieser Saison offiziell den Aufstieg als Ziel ausgegeben haben, von Start weg ein ebenbürtiger Gegner. Zunächst sogar mehr als das, denn während die Gäste eine ganz Zeit brauchten, bis sie im Spiel angekommen waren, präsentierte sich Dormagen hoch konzentriert und konstant. So zogen sie über eine 3:0-Führung durch einen Treffer von Finn Schroven (6.) bis zur 15. Minute auf 11:7 (Treffer Joshua Reuland) davon. Dann hatte SG-Trainer Iker Romero genug gesehen und nahm seine erste Auszeit. In der Folge standen die Gäste in der Abwehr besser, glichen mit einem 4:0-Lauf aus und gingen nach einer Auszeit des TSV durch den insgesamt starken Kreisläufer Jonathan Fischer sogar 12:11 in Front (19.). Doch die junge TSV-Mannschaft zeigte in dieser Phase erstaunlich widerstandsfähig, minimierte die Fehler und ging das hohe Tempo weiter mit. Lohn war eine 20:19-Pausenführung durch einen Treffer von Ian Hüter.