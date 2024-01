Handball Tolle Stimmung im Sportcenter in Dormagen

Das fing schon mit der 1:0-Führung durch Simon Schlösser (HSG Siebengebirge) an. Bis zum 7:8 (12.) durch Julian Mayer (HC Gelpe/Strombach) hielten die Gäste mit, erst dann wurden sie etwas übermütig. In der Folge stieg die Fehlerquote so sprunghaft an, dass die Dormagener ihre Qualitäten im Tempospiel ausspielen und sich durch viele einfache Tore nach und nach absetzen konnten. Ein Neun-Tore-Vorsprung der Dormagener zur Pause ließ aus Sicht der Amateure ergebnistechnisch Schlimmes befürchten. Zumal die Gäste in der zweiten Hälfte zunächst weiter etwas zu viel riskierten und ihr Rückstand durch ein Tor von Florian Träger auf 21:36 (48.) anwuchs. Doch dann verlief das Spiel wieder ausgeglichener, so dass es unter dem Strich bis zum Schluss bei 15 Toren Abstand blieb.