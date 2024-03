25 Jahre Partner des Sports Thomas Rupprath kehrt mit besonderem Geschenk nach Neuss zurück

Obwohl der seit Freitag 46-Jährige in seiner Karriere als Weltklasseschwimmer so ziemlich alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt – unter anderem Bronze (2000) und Silber (2004) mit der deutschen Lagen-Staffel bei Olympia –, weiß er genau, wo seine Wurzeln liegen. „Ohne den Neusser Schwimmverein, ohne Siggi Willecke und vor allem ohne meine Trainerin Gisela Hug wäre ich nie dahingekommen, über Olympia überhaupt nur nachzudenken. Hier wurde die Grundlage für all’ meine Erfolge gelegt. Das werde ich nie vergessen – so wenig wie die Duelle mit Sven Willecke ...“