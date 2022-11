Schwimmen : Tobias van Aggelen ist Deutscher Meister

Neuss „Das ist eine kleine Sensation!“ So jubelte Siggi Willecke, Vorsitzender des Neusser Schwimmvereins (NSV), nach dem Titelgewinn von Tobias van Aggelen bei der DM in Wuppertal.

(sit) Am zweiten Tag der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal ist Tobias van Aggelen eine faustdicke Überraschung gelungen. In der offenen Klasse des Jahrgangs 2004 holte sich der Schwimmer des Neusser SV über 200 Meter Freistil in neuer Bestzeit und Vereinsrekord von 1:45,58 Minuten den Titel. Mehr noch: Über 200 Meter Rücken erreichte sein Vereinskollege Silas Büssing (2005) am Freitag das A-Finale und wurde in der offenen Klasse Fünfter in 1:59,92 Minute. In der gleichzeitig vergebenen JEM-/EYOF-Wertung sichert er sich die Bronzemedaille.