Sommerbiathlon : Urbach schießt sich mit neuer Bestzeit auf das Siegerpodest

Voll ins Schwarze: Tobias Urbach vom SSV Neuss-Reuschenberg bei den Titelkämpfen um die Landesmeisterschaft in Winterberg. Foto: SSV

Neuss Das beste Schießergebnis aller Teilnehmer aus dem Rheinland.

(hynr) Der Reuschenberger Sommer-Biathlet Tobias Urbach wuchs bei den Landesmeisterschaften des Rheinischen Schützenbundes über sich hinaus. In der Biathlon-Hochburg Winterberg schoss und lief sich der Athlet des SSV Neuss-Reuschenberg zum doppelten Vizelandesmeister.

Im Kleinkaliber Sprintwettkampf über vier Kilometer schoss er liegend drei und stehend einen Fehler und überquerte die Ziellinie als Zweiter. Im Massenstart über sechs Kilometer setzte der Neusser dann nochmal einen drauf. In neuer persönlicher Bestzeit und mit sieben Fehlern am Schießstand wiederholte er die Positionierung aus dem Sprint. Am Ende konnte er sich auch über das beste Schießergebnis aller Rheinlandteilnehmer freuen.