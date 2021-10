Tobias Daumen vom SV Bedburdyck/Gierath : Aus der Verletzung ins Torwarttrikot

Jüchen Innenverteidiger Tobias Daumen stand beim SV Bedburdyck/Gierath im Kasten. Erfolgreich, denn am Ende gab es einen wichtigen Auswärtssieg zu feiern.

Das Tor, das sich im Nachhinein als entscheidend herausstellen sollte, erzielte Felix Esser schon in der 8. Minute. Am Ende sorgte es für einen viel umjubelten 1:0-Auswärtsieg der A-Liga-Kicker des SV Bedburdyck/Gierath beim FC Zons. Doch der wahre Held der Partie war ein anderer. Erst zwei Minuten vor dem Anpfiff hatte Kapitän Tobias Daumen erfahren, dass er das Torwarttrikot überstreifen muss. Und obwohl er normalerweise Dienst als Innenverteidiger schiebt, hielt er mit Hilfe einer starken Defensivleistung seiner Vorderleute den Kasten sauber.

„ich bin sehr stolz auf die Teamleistung, wir haben uns sehr gut verkauft. Wir sind mit einer halben Trümmetruppe angereist und haben trotzdem drei Punkte in Zons eingefahren“, meinte Daumen, der sich gar nicht in den Mittelpunkt stellen wollte. „Wir haben hinten wenig zugelassen, die Leute haben sich reingehauen. Ich bin sehr zufrieden.“ Angesichts der Personalprobleme des SV kann er das auch sein. Besonders brenzlig war die Lage vor der Partie auf der Torhüterposition. Zwei Keeper aus dem Kader hatten sich schon im Vorfeld abgemeldet. „Notnagel“ David Reibel, eigentlich auch Innenverteidiger, reiste angeschlagen an und meldete sich nach der letzten Aktion beim Aufwärmen ebenfalls als nicht spielfähig ab, so dass plötzlich alle Hoffnungen auf Tobias Daumen lagen.