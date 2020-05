Leichtathletik : TK Grevenbroich trainiert wieder im Schlossstadion

Grevenbroich Die Leichtathleten des TK Grevenbroich haben nach der Lockerung der Corona-Schutzverordnung ihr Training von Park- und Waldwegen wieder ins Schlossstadion verlegt.

Seit der vergangenen Woche haben die Leichtathleten des TK Grevenbroich wieder ein geregeltes Training im Schlossstadion aufgenommen. „Wir trainieren dort täglich in Kleingruppen zu dritt oder maximal zu fünft,“ sagt Wilfried Fassbender. Der Coach mit fast fünf Jahrzehnten Trainererfahrung hatte freilich auch während der Kontaktsperre auf grund der Corona-Pandemie Mittel und Wege gefunden, seine Schützlinge zu beschäftigen. „Wir haben quasi vom ersten Tag der Corona-Zeit an durchtrainiert,“ sagt Fassbender, „neben dem individuellen Training zu Hause oder im Garten haben wir sechs Wochen im Einzeltraining in Grevenbroicher Parks, im Wald und auf diversen Wegen an der Erft trainiert, „unter strikter Beachtung der Hygienevorschriften war so jeden Tag ein Training vo vier oder fünf Athleten im Stunden takt möglich.“