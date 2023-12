Deutsche Meisterschaften in Schwerin Für Ben Nosa Ehis wird ein kleiner Boxtraum wahr

Auch im Halbfinale gegen den als Nummer zwei in NRW für Schwerin gemeldeten Oliver Ginkel (Münster) ließ der Sportsoldat nichts anbrennen. In einem hochinteressanten Duell griff der Dritte der Studenten-Weltmeisterschaften von 2022 im taktischen Bereich zu jedem nur erdenklichen Kniff, vermochte die glatte Niederlage (0:5) aber nicht zu verhindern. Damit war Ehis schon am Ziel, denn zum Finale trat sein Rivale Silvio Schierle (Saalfeld) wegen einer im Halbfinale gegen Iqbal Alikhail (Frankfurt a.M.) erlittenen Kopfblessur nicht mehr an. Der Wahl-Büttgener fand’s schade, „denn die Halle war am Finaltag gut voll.“ Dass er die Neuauflage des Titelfights aus dem Vorjahr gewonnen hätte, stand für ihn außer Zweifel. „Ich war so im Fokus, so in Topform ...“