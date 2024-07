Tischtennis-WM Jürgen Reuland schrammt im Doppel an der Medaille vorbei

Ähnlich erlebten auch Dennis Wienand aus Neukirchen und die siebenköpfige Senioren-Truppe des TTC Dormagen die WM. In Karsten Pollmeier (AK 55) und Helmut Merkentrop (AK 75) schafften es zwei Akteure bis ins Hauptfeld unter die letzten 64. Karsten Pollmeier sah die italienische Organisation des Turniers an einigen Stellen etwas chaotisch, was seine Stimmung, dabei gewesen zu sein, aber nicht trübte: „Alles in allem hat mir die Veranstaltung viel Freude bereitet, da man auch viele alte Weggefährten wieder getroffen hat.“ Auch Frank Wollweber, der sich im Turnieverlauf dem späteren Vizeweltmeister geschlagen geben musste, war voll des Lobes: „Das war eine wertvolle Erfahrung und ein Highlight in meiner Tischtenniskarriere.“