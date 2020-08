Tischtennis : Tischtennis wird ohne Doppel gespielt

In den Ligen des Westdeutschen Tischtennisverbandes werden in der neuen Saison keine Doppel gespielt. Archivfoto: -rust Foto: Jens Rustemeier

Rhein-Kreis Der Westdeutsche Tischtennis-Verband (WTTV) geht davon aus, dass die neue Meisterschaftssaison zu den vorgesehenen Startterminen den Spielbetrieb aufnimmt – allerdings werden keine Doppel gespielt.

Allerdings unter veränderten Vorzeichen. So hat der WTTV-Vorstand per Umlaufverfahren beschlossen, dass in seinem Geltungsbereich in der neuen Saison keine Doppel gespielt werden. „Es sind alle vorgesehenen Einzel auszutragen. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes reicht dann je nach Spielsystem von 12:0 bis 6:6 oder im Bundessystem von 8:0 bis 4:4“, erläutert Lars Czichun, Vize-Präsident Sport des WTTV. Hintergrund ist die Regelung, dass Tischtennis im Einzel als kontaktfreie, im Doppel jedoch als Kontaktsportart gilt. Mit seinen Beschlüssen, so Czichun, berücksichtige der WTTV-Vorstand nicht nur die Interessen der sogenannten „Risikogruppen“, sondern auch „die Vorbehalte vieler Eltern, die den uneingeschränkten Einstieg ihrer Kinder in den Sportbetrieb 2020/21 mit Sorge betrachten.“ Der Verzicht auf Doppel- (und Mixed-)Konkurrenzen erstreckt sich auch auf Kreis-, Bezirks- und Westdeutsche Meisterschaften.