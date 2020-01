Tischtennis : Eine Medaille gibt’s nur im Doppel

Marschierte ohne Satzverlust bis ins Viertelfinale, musste sich dort aber dem späteren Vizemeister Erik Bottroff (r.) geschlagen geben: Michael Servaty, Neusser in Diensten des Tischtennis-Drittligisten SC Buschhausen. Foto: Jens Rustemeier

Rhein-Kreis Bei den Westdeutschen Tischtennis-Meisterschaften in Waltrop scheitert Michael Servaty im Viertelfinale am späteren Vizemeister Erik Bottroff. Im Doppel belegt der Neusser gemeinsam mit Tom Mykietyn den dritten Platz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Rustemeier

Michael Servaty durfte sich am Ende der 73. Westdeutschen Einzelmeisterschaften im Tischtennis in Waltrop über die Bronzemedaille im Doppel freuen. Die holte der Neusser, der aktuell in der 3. Liga für den SC Buschhausen in Oberhausen spielt, zusammen mit seinem Teamkollegen Tom Mykietyn.

Beide trugen in der vergangenen Saison noch das Trikot der TG Neuss. Erst im Halbfinale musste sich das Duo der Kölner Zweitliga-Paarung Robin Malessa und Gianluca Walther geschlagen geben. Auch im Einzel spielte sich Servaty von allen heimischen Akteuren am weitesten nach vorne. Nach einem souveränen Gruppensieg setzte er sich zunächst in der Hauptrunde gegen Nico Strasser (VTV Freier Grund) und dann im Achtelfinale gegen den Neusser Spielertrainer Bernd Ahrens jeweils mit 4:0-Sätzen durch. Erst im Viertelfinale war dann gegen den späteren Vizemeister Erik Bottroff mit 2:4-Sätzen Endstation.

Info Am Wochenende geht’s wieder um Punkte Am Wochenende wird im Tischtennis wieder um Meisterschaftspunkte gespielt, Damen-Drittligist DJK Holzbüttgen und Regionalligist TG Neuss sind aber nicht im Einsatz Damen-Regionalliga DJK Holzbüttgen II - Kasseler SpVG Auedeamm, Samstag 18.30 Uhr Herren-Oberliga TB Burgsteinfurt - DJK Holzbüttgen, Samstag 18.30 Uhr

Miochael Servaty zeigte sich danach enttäuscht, da der Einzug in die Runde der letzten acht für ihn nicht reichte, um sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren: „Da verlierst Du bis zum Viertelfinale keinen Satz und kommst dann gegen den an Nummer eins gesetzten Spieler, der in der Zweiten Liga so gut wie nix verliert. Und ich habe dabei sogar gegen ihn Chancen gehabt und nahezu auf Augenhöhe gespielt.“

Auch die anderen Teilnehmer aus dem Rhein-Kreis spielten sich aus der Gruppe bis in die K.O.-Phase. Dabei erreichten außer Bernd Ahrens auch sein Mannschaftskamerad Henning Zeptner und Alexander Lübke vom Oberligisten DJK Holzbüttgen das Achtelfinale. Lübke gewann seine Gruppe vor Tom Mykietyn, Marco Panic und Philip Brosch ohne Spielverlust. Anschließend bezwang er in der ersten K.O.-Runde Tobias Slanina vom Regionalligisten TTC Altena (4:1) und musste dann Hermann Mühlbach vom Zweitligisten TTC GW Bad Hamm (0:4) gratulieren.

Henning Zeptner gewann ebenfalls seine Gruppe vor Nico Strasser, Philipp Gärtner (1.FC Köln) und Cedric Görtz (TTV Rees-Groin), behauptete sich dann mit 4:2-Sätzen gegen Christopher Ligocki (SC Arminia Ochtrup) und schied danach gegen den neuen Westdeutschen Meister, Dennis Klein vom Erstligisten TTC indeland Jülich, aus. Für den Neusser Karl Walter, der seine Meisterschaftsspiele für den SV Union Velbert bestreitet, war in der Hauptrunde mit einer 0:4-Niederlage gegen Gerrit Engemann (TTC GW Bad Hamm) Schluss. In der Gruppe qualifizierte er sich als Zweiter hinter Bernd Ahrens, gegen den er dieses Mal mit 1:3-Sätzen verlor.