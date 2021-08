Tischtennis : Viele offene Fragen vor dem Saisonstart

Rhein-Kreis „Wir könnnen aktuell noch überhaupt nicht sagen, ob wir planmäßig starten können“, sagt Werner Allmesberger vom zuständigen Vorstand für Sport im WTTV.

(-rust) Am ersten September-Wochenende soll in NRW die neue Tischtennis-Saison starten. Dann wollen auch viele Vereine aus dem Rhein-Kreis wieder auf Punktejagd gehen. Angesichts der steigenden Inzidenzzahlen und vieler ungeklärter Fragen steigen bei den zuständigen Planern des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes aber wieder die Sorgen.

„Wir könnnen aktuell noch überhaupt nicht sagen, ob wir planmäßig starten können“, sagt Werner Allmesberger vom zuständigen Vorstand für Sport im WTTV. „Wir müssen erst die neuen Corona-Richtlinien der Landesregierung abwarten“, fügt er an. Daher wird es bis zu einer Entscheidung und bis zur Klarheit für die Vereine noch mindestens bis Sonntag (22. August) dauern. Dann tagt der Verbandstag des WTTV. „Vielleicht können wir dann bereits eine Lösung präsentieren“, wagt Allmesberger, der die Spielpläne koordiniert und in einigen Ligen als Spielleiter fungiert, eine vorsichtige Prognose. Noch nicht geklärt ist auch die Frage, ob es bei einem Restart wieder Doppel geben wird. Den Vereinen hat der Verband dazu folgende Textzeilen zukommen lassen: „Laut Auskunft des Gesundheitsministeriums NRW betreiben wir beim Doppel – anders als zum Beispiel beim Badminton – einen Kontaktsport. In der Inzidenzstufe 2 gilt demnach eine Testpflicht, darunter gibt es keine Einschränkungen. Ob das alles, insbesondere die alleinige Festlegung auf den Inzidenzwert, dauerhaft Bestand hat, ob und welche Konsequenzen die Politik aus der Entwicklung des Infektionsgeschehens zieht, ist noch völlig offen.“