Tischtennis : Reserveteams feiern wichtige Siege

DJK Holzbüttgen und TG Neuss sammeln Punkte im Abstiegskampf der Tischtennis-Verbandsliga.

Mit zwei überraschenden Siegen haben die Zweitvertretungen der TG Neuss und der DJK Holzbüttgen in der Tischtennis-Verbandsliga auf sich aufmerksam gemacht. In der Vorwoche mussten beide Teams noch Niederlagen gegen Mannschaften einstecken, die ebenfalls mit um den Klassenerhalt kämpfen. Jetzt gelangen Erfolge gegen Teams, die in der Tabelle deutlich besser platziert sind.

Ähnliches Glück hatte die zweite Mannschaft der TG Neuss, die sich gegen Union Velbert III mit 9:4 durchsetzte. Auch die Velberter, die in der Tabelle zu den vorderen Klubs zählen, reisten stark ersatzgeschwächt an. Zwei der gemeldeten Spieler agierten zeitgleich in der Nachbarhalle mit der zweiten Mannschaft gegen die Neusser Erstvertretung in der Regionalliga. Nach einer 2:1-Doppelführung trumpften vor allem Heinrich Walter und Gerrit Nolten groß auf. Walter gewann im oberen Paarkreuz sowohl gegen Vladimir Misinsky (3:1) als auch gegen Rainer Jungblut (3:0). Nolten holte in der Mitte zwei Siege gegen Manuel Lahm (3:1) und Arnd Beneke (3:1). Bernd Forelle (3:2 gegen Jungblut), Max Reinartz 3:0 gegen Lahm) und Norbert Schagun (3:0 gegen Robin Platz) waren je einmal erfolgreich. Für beide Teams waren die Siege wichtig, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu wahren.