Tischtennis : Altmeister Wilfried Lieck hilft im Abstiegskampf

Neuss Tischtennis: Reserve der TG Neuss steht im Duell mit dem TTC Altena II um den früheren Europameister mächtig unter Druck.

Ganz anders sieht das für die Zweitvertretung der TG Neuss in der Verbandsliga aus. Die Neusser stehen vor dem Schlüsselspiel der Rückserie. Am Samstag um 18 Uhr empfangen sie den direkten Abstiegskonkurrenten TTC Altena II zum Duell der Kellerkinder in der Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule an der Bergheimer Straße.