Tischtennis: Mit Tischtennis gegen den Weihnachtsspeck

Neukirchen Der TTC DJK Neukirchen richtet von Donnerstag bis Sonntag zum 56. Mal das „Heinz-Schlupp-Gedächtnisturnier“ aus und erwartet dazu 300 Teilnehmer.

Der Zeitpunkt ist gekommen, um damit zu beginnen, sich den Weihnachtsspeck wieder abzutrainieren. Tischtennisspieler aus ganz Deutschland haben dazu ab dem heutigen Donnerstag in Grevenbroich die Gelegenheit. Ab 11 Uhr startet das traditionelle Heinz-Schlupp-Gedächtnisturnier in der Sporthalle der Jakobusschule, An den Hecken, in Neukirchen in seine 56. Auflage. Auch Kurzentschlossene können sich da bis 30 Minuten vor Spielbeginn der jeweiligen Klassen noch anmelden, wenn sie die Teilnahme-Voraussetzungen erfüllen. Dazu müssen sie Mitglied in einem Tischtennis-Verein sein. Dann brauchen sie sich nur noch der Stärke entsprechend die richtige Konkurrenz heraussuchen. Insgesamt werden bis Sonntag Turniersieger in acht verschiedenen Wettkampfklassen gesucht. „Wir erwarten in diesem Jahr rund 300 Teilnehmer“, sagt Turnier-Organisator Wolfgang Latzel, der insbesondere seit Wochen mit den Vorbereitungen für die S-Klasse, dem großen GWG-Masters, beschäftig ist. Das Turnier-Highlight findet in diesem Jahr am Sonntag ab 17 Uhr mit 16 Elite-Spielern aus ganz NRW statt.