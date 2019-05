Tischtennis : Tischtennis: In Holzbüttgen startet das Drive-Turnier

Holzbüttgen Am Freitagabend Abend startet das 36. Holzbüttgener Tischtennis-Turnier „Drive 2019“. Bis Sonntagabend wird in der Sporthalle am Bruchweg in insgesamt 14 Turnierklassen um Pokale, Urkunden und Sachpreise gespielt.

Das sind zwei Spielklassen mehr als im Vorjahr. Damit wollen die Kaarster wieder an frühere Meldezahlen heranrücken. Das Ziel lautete stets, die magische Grenze von 400 Startern zu knacken. Dieses Ziel wurde im Vorjahr mit 294 Startern deutlich unterschritten.

„Mit einigen Änderungen möchten wir dieses Jahr das Turnier noch attraktiver gestalten. Dazu zählt auch die spätere Terminierung, womit wir einer Terminkollision mit dem Uerdinger Turnier aus dem Weg gegangen sind“, sagt Abteilungsleiter Stefan Vollmert. Die DJK setzt bei ihrem Traditionsturnier weiter auf den zuletzt bewährten Modus. In allen Einzelkonkurrenzen finden Gruppenspiele statt, sodass jeder die Möglichkeit bekommt, mehrere Spiele auszutragen. Im Herrenbereich sowie bei den Senioren wird auf die Doppel-Konkurrenzen verzichtet, um einen bestmöglichen Ablauf zu gewähren. Doppel werdennur in den Jugendklassen gespielt. Los geht das Turnier heute Abend um 17Uhr mit den C-Schülern. Sechs Turnierklassen stehen am Samstag auf dem Programm. Start ist um 10 Uhr mit den B-Schülern. Abgeschlossen wird der Tag mit der neuen Damen/Herrren-G-Klasse (1425 Punkte), die um 17.30 Uhr beginnt.

Höhepunkt ist am Sonntag (Beginn 12.30 Uhr) die Damen/Herren A-Klasse, bei der auch die heimischen Oberliga-Cracks ihre Leistung zeigen können. Im Vorjahr siegte Lokalmatador Alex Daun, der sowohl in der Ober- als auch in der Verbandsliga zum Einsatz kam. Er gewann 2018 im Endspiel gegen den zu der Zeit noch 17-jährigen Muhammed Akar vom TTC Jülich. Als letzte Turnierklasse startet am Sonntag um 15 Uhr die neugeschaffene Damen/Herren I-Konkurrenz (bis 1275 Punkte).