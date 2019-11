Tischtennis : TTC BW Grevenbroich will sich unten absetzen

Rhein-Kreis Zweitvertretung der TG Neuss droht das Abrutschen in die Abstiegszone.

Das war ein ganz wichtiger Sieg am vergangenen Spieltag. Durch den 9:7-Erfolg beim Tabellenzweiten Mettmann-Sport hat sich der TTC BW Grevenbroich von den Abstiegs-Relegationsplätzen der Tischtennis-NRW-Liga entfernt. Mit einem Sieg am Sonntag (15 Uhr, Sporthalle der Realschule an der Bergheimer Straße in Grevenbroich) gegen den PSV Oberhausen, der direkt einen Platz darunter platziert ist, würden sich die Schloss-Städter zur Winterpause etwas Luft verschaffen.

„Wir erwarten zum Abschluss der Hinserie ein völlig offenes Spiel. Ich sehe in keinem Paarkreuz einen klaren Vorteil für eine Mannschaft, hoffe aber, dass unsere Mitte in der Form der letzten Wochen wichtige Punkte holen wird. Mit einem Sieg könnten wir die Hinserie noch mit ausgeglichenem Punktekonto auf einem Nichtabstiegsplatz und damit auch absolut zufrieden beenden. Wir haben gegen Oberhausen zwar noch nie gespielt, kennen die einzelnen Spieler aber recht gut und wissen, was uns erwartet. Mit der Einstellung der letzten Wochen und unseren Zuschauern im Rücken halte ich einen Heimsieg für möglich“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl.

Das Abrutschen in die Abstiegszone will auch die die Zweitvertretung der TG Neuss in der Herren-Verbandsliga vermeiden. Am Samstagabend (18.30 Uhr, Alfred-Kranz-Halle an der Gieslenberger Straße) wollen die Quirinusstädter daher beim Abstiegskandidaten TTG Langenfeld punkten.

„Wir hoffen, zwei Punkte mitnehmen zu können. An diesem Wochenende wird Dejan Hoeisel mit an Bord sein, so dass wir gute Chancen haben werden, das Spiel zu gewinnen und uns somit etwas vom Tabellenkeller absetzen können“, sagt TG-Spieler Dominik Sagawe. Deutlich schlechter stehen die Vorzeichen bei der Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) gegen den Tabellenfünften TTSG Lüdenscheid.