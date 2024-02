Tischtennis BW Grevenbroich wehrt sich gegen Spitzenreiter wacker

In der Damen-NRW-Liga gab es das vereinsinterne Duell zwischen der Dritt- und Viertvertretung der DJK Holzbüttgen. Am Ende setzte sich die „Dritte“ knapp mit 6:4 durch. Es war auch ein Generationenduell. In der vierten Mannschaft spielte in Lilian Assaf, Anja Lütkemeier, Pia Graser und Pauline Fretz die „Jugendauswahl“ gegen das „Seniorinnenteam“, bestehend aus Sandra Wilkowski, Britta Böckmann, Gerda Kux-Sieberath und Almut Pigerl. Klare Vorteile erspielte sich die Drittvertretung im Spitzenpaarkreuz. Da holten Britta Böckmann und Sandra Wilkowski gegen Lilian Assaf und Anja Lütkemeier alle vier Zähler. Ein Doppel (Böckmann/Pigerl) und ein Zähler von Almut Pigerl (3:0 gegen Pauline Fretz) sorgten für den Rest.