Tischtennis : BW Grevenbroich verspielt Führung

Rhein-Kreis Tischtennis: Zweitvertretungen der TG Neuss und DJK Holzbüttgen verlieren klar.

Der TTC BW Grevenbroich war kurz davor, die Hinrunde in der Tischtennis-NRW-Liga zu einem perfekten Abschluss zu bringen. Im letzten Heimspiel vor der Weihnachtspause lagen die Schloss-Städter gegen den direkten Konkurrenten PSV Oberhausen bereits mit 8:4 in Führung, ehe die Gäste noch vier Spiele in Folge gewannen und sich somit einen Zähler sicherten. Bitter für die Grevenbroicher. Das Schlussdoppel verloren Janos Pigerl und Ken Julian Oberließen gegen Alexander Michajlov und Dirk Wächtler mit 9:11 im Entscheidungssatz. Zuvor zeigten vor allem Christian Kaltchev und Ken Julian Oberließen eine starke Leistung mit je zwei Siegen. Kaltchev gewann im Spitzenpaarkreuz gegen Alexander Michajlov (3:1) und Adrijan Skara (3:1). Oberließen besiegte in der Mitte Pierre Klein (3:2) und Björn Baumann (3:0). Zwei Doppel zu Beginn (Kaltchev/Stoll und Holz/Karas) sowie je ein Einzähler von Christoph Karas (3:2 gegen Sascha Schwarz) und Valerian Stoll (3:1 gegen Dirk Wächtler) sorgten für die restliche Ausbeute.