Tischtennis Grevenbroich spielt gegen Mödrath um den Ligaverbleib

Jetzt, zwei Spieltage vor dem Ende der Saison, sieht die Situation deutlich besser aus. Die Blau-Weißen haben sich auf den achten Platz vorgearbeitet und liegen zwei Zähler vor dem Abstiegs-Relegationsplatz. Am Samstag (18 Uhr, Sporthalle der Realschule an der Bergheimer Straße) hat das BW-Sextett im vorgezogenen Spiel gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten TTC Mödrath die große Chance, den Klassenverbleib so gut wie perfekt zu machen: „Wir sind aufgrund der Ausgangslage entsprechend motiviert. Nach der starken Rückserie gehen wir sicherlich auch als Favorit ins Spiel, wissen aber, dass wir die Mödrather keinesfalls unterschätzen dürfen. Auch wenn sie seit dem vergangenen Spieltag den Abstieg nicht mehr verhindern können, haben sie in jedem Spiel eine gute Einstellung und gegen Brühl und Porz schon zwei Mitkonkurrenten im Abstiegskampf geschlagen“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl. Im Hinspiel lief es für die Grevenbroicher nicht so gut.