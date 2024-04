Tischtennis TTC BW Grevenbroich feiert den Klassenverbleib

In der Damen-Oberliga hat die DJK Holzbüttgen II schon vor einigen Wochen die Meisterschaft gefeiert und freut sich darauf, in der kommenden Saison in der Regionalliga an den Start gehen zu dürfen. So war die Spannung vor dem Topduell beim Tabellenzweiten Borussia Düsseldorf II nicht mehr vorhanden. Dennoch lieferten sich die beiden Teams einen ausgeglichen „Fight“, der 5:5 endete.