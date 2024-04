Tischtennis TTC BW Grevenbroich ist nah dran am Klassenverbleib

Der TTC Blau Weiß Grevenbroich hat in der Tischtennis-NRW-Liga den Klassenerhalt so gut wie sicher. Im vorgezogenen Heimspiel gelang den Schloss-Städtern ein 9:4-Erfolg gegen den Tabellenletzten TTC Mödrath. Damit können die Blau-Weißen auf direktem Wege nicht mehr absteigen und der Rückfall auf den Abstiegs-Relegationsplatz ist zwar theoretisch noch möglich, aber bei den ausstehenden Spielen der Konkurrenz sehr unwahrscheinlich. „Auf die Rückserie können wir als Mannschaft wirklich stolz sein. In diesem Spiel hat man uns die Nervosität gerade zu Beginn angemerkt. Die beiden Fünfsatzsiege waren wichtig, ansonsten hätte es noch deutlich knapper werden können. Ein besonderes Kompliment geht an Heinrich Walter, der nach einer kleinen Schwächephase in den letzten Wochen eine richtig gute Leistung gezeigt hat und im oberen Paarkreuz nichts anbrennen ließ“, fasste BW-Kapitän Janos Pigerl das Spiel zusammen.