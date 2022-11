Tischtennis : TTC Blau-Weiß Grevenbroich trumpft auf

Rhein-Kreis Die DJK Holzbüttgen muss dagegen in der Tischtennis-NRW-Liga die nächste Niederlage hinnehmen – allerdings gegen den Spitzenreiter TV Dellbrück.

Der TTC BW Grevenbroich hat in der Tischtennis-NRW-Liga für den nächsten Paukenschlag gesorgt. Im Heimspiel gegen den TTC Rot-Gold Porz II gelang den Schloss-Städtern ein 9:1-Sieg. Damit stehen die Blau-Weißen mit 6:2 Punkten auf Platz vier glänzend dar. „Bei der Aufstellung der Porzer war es insgesamt ein Pflichtsieg. Trotzdem sind wir natürlich zufrieden, so deutlich gewonnen zu haben. Wir hoffen, nächste Woche in Netphen nachlegen und uns vorerst in der Spitzengruppe festsetzen zu können“, sagt BW-Kapitän Janos Pigerl, der in seinem ersten Einzel gegen Marcel Sitran im fünften Satz die einzige Niederlage zuließ. Nach einem gelungenen Auftakt mit drei siegreichen Doppeln holten Heinrich Walter, Janos Pigerl, Ken Julian Oberließen, René Holz, Valerian Stoll und Max Reinartz mit je einem Sieg die restlichen Zähler.