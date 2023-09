Tischtennis Drei Kreisteams messen sich in der Verbandsliga

In der bevorstehenden Saison bekommen die Blau-Weißen aber mächtig Konkurrenz aus der Nachbarschaft. Da ist zum einen die DJK Holzbüttgen. Die Kaarster, die lange Zeit der höchstspielende Klub im Kreis waren, sind nach dem Abstieg aus der Oberliga in der Vorsaison in der NRW-Liga durchgereicht worden und müssen nun zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder in der siebten Liga antreten. Dazu kommt die SG Rot-Weiß Gierath. Bei den Jüchenern ist es genau andersherum. Die Rot-Weißen waren einige Jahre in tiefere Ligen abgerutscht. In der vergangenen Saison schaffte das Team um Topspieler Johannes Dimmig den Aufstieg in die Verbandsliga. Während die Gierather sich in der Liga etablieren wollen und den Klassenerhalt als vorangiges Ziel ausrufen, wollen die Kaarster so schnell wie möglich zurück in die NRW-Liga.