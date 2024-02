Tischtennis TG Neuss will sich deutlicher von unten absetzen

Um klare Verhältnisse zu schaffen, wollen die Neusser am Samstag (Beginn 18.30 Uhr) den Abstand nach unten aber weiter vergrößern. Dann empfangen sie in der Sporthalle der Comenius Gesamtschule den Tabellenletzten VfR Fehlheim aus Hessen. Die Zielsetzung ist klar: „Wir erhoffen uns natürlich, wie im Hinspiel zwei Punkte einfahren zu können“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße, der gleichzeitig aber vor den Gästen warnt: „Fehlheim hat personell noch einmal aufgerüstet. Die Mannschaft ist eine Wundertüte. Es kommt immer auch darauf an, mit welcher Aufstellung sie anreisen.“ In Saha Sourav, Olexandr Tuzhylin und Oleksi Sarmatov waren drei Spieler der Top Vier im bislang einzigen Rückrundenmatch gegen den Spitzenreiter Eintracht Frankfurt nicht dabei. Bei der 1:9-Niederlage Ende Januar waren die Fehlheimer chancenlos. Lediglich im Doppel konnten da Timo Freund und Felix Schubert punkten. Der Abstand des VfR-Teams zum Relegationsplatz beträgt vier Punkte. Sollten die Hessen den Klassenerhalt noch erreichen wollen, müssten so langsam ein paar Zähler her.