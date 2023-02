Tischtennis TG Neuss steht vor einem Top-Duell

„Wir erwarten da ein spannendes und hochklassiges Spiel“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße, der Mitte der Woche allerdings noch nicht konkret sagen konnte, mit welchem Team die Neusser nach Dortmund fahren werden. „Es kann durchaus sein, dass wir wieder mit Jochen Lang und Mark Rode auflaufen, aber das steht noch nicht genau fest“, so Heiße. Der Gegner aus Dortmund, der eigentlich zu den hochgehandelten Teams der Liga zählt, durchläuft aktuell eine Formkrise. In den beiden Spielen vor der Karnevalspause kassierten die Borussen sowohl gegen Langenselbold (4:6) als auch gegen Waldniel (3:7) Niederlagen. Dadurch liegt das BVB-Quartett jetzt schon drei Minuszählerhinter der TG, die aktuell noch Zweiter ist. Dennoch sieht Tom Heiße die Dortmunder in einer leichten Favoritenstellung: „Die haben weiterhin eine extrem gute Mannschaft. Eigentlich ist es mir ein Rätsel, dass sie nicht an erster Stelle stehen.“ Im Dortmunder Team spielen neben den erfahrenen Routiniers Evgeny Fadeev und Wencheng Qi auch in Wim Verdonschot und Tyson Tan Hasse zwei Jugendspieler. „Ich freue mich auf ein paar echt coole Duelle. Mit einem Sieg hätten wir gute Voraussetzungen, uns einen der Top-3-Plätze zu sichern, so Heiße.