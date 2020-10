Tischtennis : TG Neuss spielt in Dortmund beim großen Titelfavoriten

Rhein-Kreis Spiel der DJK Holzbüttgen in der 3. Liga ist auf den 24. Oktober verschoben worden.

In der Damen-Regionalliga hatte die DJK Holzbüttgen II nach dem 6:6 im hessischen Salmünster fast einen Monat Spielpause. Am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) treffen die Kaarsterinnen erneut auf ein Team aus Hessen. Dann haben sie den TTC Grün-Weiß Staffel II zu Gast. Ein Team, das noch aus der Vorsaison in unangenehmer Erinnerung ist. Zweimal unterlag das DJK-Quartett. „Unser erklärtes Ziel ist es jetzt, weiter ungeschlagen zu bleiben“, sagt DJK-Kapitänin Sandra Förster. Die DJK setzt dabei in Lisa Scherring, Chiara Pigerl, Verena Bauer und Sandra Förster auf die bewährte Aufstellung. Die Hessinnen sind bisher noch nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Einem Remis (6:6 gegen Niestetal) stehen zwei Niederlagen (5:7 gegen Kassel und 3:9 gegen Fritzdorf) gegenüber. Die Grün-Weißen haben eins der größten deutschen Tischtennis-Talente in ihren Reihen. Gegen die erst zehnjährige Josephina Neumann mussten einige DJKlerinnen schon in der Vorsaison Niederlagen einstecken. Außer ihr spielen in Tingzhuo Li und Sirui Shen noch zwei weitere Jugendliche in dem Team, das von Cornelia Reckziegel-Neumann, der Mutter von Josephina, an Position zwei angeführt wird.