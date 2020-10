Tischtennis : TG in Personalnöten vor Duell mit starken Kölnern

Rhein-Kreis Die DJK Holzbüttgen trifft beim Auswärtsspiel in Ochtrup auf zwei Ex-Neusser. Yang Li ist verletzt nicht dabei.

(-rust) Sowohl die TG Neuss in der Herren-Regionalliga als auch die DJK Holzbüttgen in der Herren-Oberliga hatten am vergangenen Wochenende wegen des Qualifikationsturniers zur deutschen Jugendrangliste spielfrei. Bei der TG war es in Tobias Slanina ein Spieler des Gegners Altena. Für Holzbüttgen startete Jarne Weinitschke, der am Ende Achter wurde und die Qualifikation verpasste. Die TG Neuss empfängt am Samstag (18 Uhr, Sporthalle der Comenius-Gesamtschule) den Meisterschaftsanwärter 1. FC Köln II, für Holzbüttgen steht am Samstag (14 Uhr, Sporthalle Lamberti-Grundschule, Schillerstraße) die Partie beim SC Arminia Ochtrup an.