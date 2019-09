Tischtennis : TG Neuss II muss gegen noch ungeschlagene Borussia ran

Heinrich Walter empfängt mit seiner TG am Samstag die noch ungeschlagene Drittvertretung von Borussia Düsseldorf. Foto: Rust

Rhein-Kreis In der Damen-NRW-Liga hat die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen das Heimrecht mit dem SC Fortuna Bonn getauscht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(-rust) Eine schwere Aufgabe wartet am Samstag (18 Uhr, Sporthalle der Maximilian-Kolbe-Schule an der Bergheimer Straße) auf die TG Neuss II in der Verbandsliga. Die Neusser empfangen die Drittvertretung von Borussia Düsseldorf, die in den ersten Spielen, zwei Siege einfahren konnte.

Wie in den Vorjahren haben die Düsseldorfer eine ganze Reihe von Spielern aufgestellt, so dass es immer wieder spannend ist, wer tatsächlich am Spieltag aufläuft. Neu im Team der Düsseldorfer sind die beiden schottischen Nachwuchsspieler Martin Johnson und Danny Baijwa, die sowohl in Wuppertal als auch gegen Lüdenscheid ungeschlagen blieben.

Die DJK Holzbüttgen II tritt am Samstag (18.30 Uhr, Alfred-Kranz-Halle der Peter-Härtling-Grundschule an der Gieslenberger Straße) zum Auswärtsspiel in Langenfeld an. Die gastgebenden TTG steht nach zwei Auftaktniederlagen auf dem letzten Platz. Die Niederlagen gab es allerdings gegen den Tabellenersten und -zweiten, so dass das wahre Leistungsvermögen der Truppe um Spitzenspieler Stefan Boll noch schwer einzuschätzen ist. Die DJK muss erneut auf vier Topspieler verzichten.