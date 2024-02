Tischtennis-Regionalliga TG Neuss holt Unentschieden gegen den TTC Waldniel

Im Spitzenpaarkreuz mussten sich sowohl Tom Heiße (1:3 gegen Eren Bekir) als auch Jochen Lang (1:3 gegen Ara Karakulak) geschlagen geben. Marc Rode verkürzte mit seinem 3:1-Sieg gegen Denis Bekir, bevor Julian Röttgen gegen Bohdan Sinkevych verlor und die Gäste mit 4:2 in Führung gehen konnten. Die Neusser ließen sich aber nicht abschütteln. Jochen Lang gewann ohne Satzverlust gegen Eren Bekir, so dass Tom Heiße den Ausgleich auf dem Schläger hatte. In einem engen Match musste er sich aber im fünften Satz gegen Ara Karakulak (6:11) geschlagen geben, so dass der erhoffte Heimsieg nicht mehr erreicht werden konnte.