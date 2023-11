Tischtennis-Regionalliga TG Neuss hat den Primus Eintracht Frankfurt zu Gast

„Wir sind jetzt eigentlich genau an dem Punkt, an dem wir nicht sein wollten. Frankfurt ist Erster, gehört neben Dortmund zu den besten Teams der Liga, und die Frankfurter sind am Samstag auch Favorit“, sagt TG-Kapitän Tom Heiße, der sich aber keinesfalls schon vor der Partie geschlagen geben will. Deshalb wollen die Neusser vor heimischem Publikum auch mit der bestmöglichen Aufstellung antreten. Neben ihm wird dann Jochen Lang im Spitzenpaarkreuz agieren und Marc Rode ins untere Paarkreuz rücken. „Wir hoffen, mitspielen zu können. Die Zuschauer werden auf jeden Fall ein richtig gutes Spiel sehen. Aufseiten der Frankfurter sind viele ehemalige gute Zweitliga-Spieler. Wenn wir die Partie knapp halten können und vielleicht einen Punkt holen, wäre das super. Wir wollen der Eintracht auf jeden Fall einen Kampf in eigener Halle bieten, auch wenn wir wissen, dass das eine extrem schwere Aufgabe wird. Wir hoffen auf unsere Doppelstärke“, so Heiße. Bei den Frankfurtern weisen in Dennis Dickhardt (5:3), Jens Schabacker (5:3), Christoph Waltemode (6:2) und Philipp Hoffmann (6:2) alle Akteure positive Bilanzen auf.