Tischtennis TG Neuss eröffnet in Hamm die Regionalliga-Saison

Zum Auftakt gastieren die Neusser am Samstag (18.30 Uhr) beim früheren Bundesligisten TTC Grün-Weiß Bad Hamm. Der Auftritt der Westfalen wird mit Spannung erwartet. In der Vorsaison spielten die Grün-Weißen noch in der Zweiten Bundesliga, wurden da aber abgeschlagen Letzter. Danach zog der Verein die Mannschaft bis in die Regionalliga zurück. Auf dem Papier sieht die Mannschaft mit ihren beiden Spitzenspielern Michel De Boer (2260) und Jonatan McDonald (2214) wie ein Topteam aus. Auch Yonghun Lee (2172) und Heorhie Kunats (2143) fallen an den Positionen drei und vier nicht gravierend ab. Für TG-Kapitän Tom Heiße sind die Westfalen schwer einzuschätzen: „Ich kenne keinen einzigen Spieler. Ich glaube, die haben viele junge Spieler im Aufgebot, von denen aber noch nicht alle da sind. Hamm hatte darum gebeten, die Partie einen Tag vorzuziehen, da sie aktuell wohl Probleme haben, genügend Spieler zu stellen. Dem sind wir nachgekommen.“