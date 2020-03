Tischtennis : Zur Not wird am Esstisch gespielt

Zur Not wird am Esstisch gespielt

Rhein-Kreis Tischtennis-Spieler sind auf der Suche nach Alternativen zu geschlossenen Hallen.

Das Damen-Team der DJK Holzbüttgen in der 3. Bundesliga ist international besetzt. Dass das Virus vor keinen Grenzen halt macht, bekommt Spitzenspielerin Valerija Stepanosvska im Augenblick zu spüren. Da in Kiew keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr fahren, kommt sie nicht zu ihrer Trainingsstätte. Die Sporthallen im Rhein-Kreis sind ebenfalls dicht, deshalb hat Jana Vollmert in ihrem Zuhause das Wohnzimmer leergeräumt: „Wir treffen uns jetzt im kleinen Kreis, um Workouts zu machen. Außerdem gehen wir regelmäßig raus und joggen.“ Sie befindet sich in der Schlussphase ihres Studiums und sieht sich da jetzt noch mehr gefordert: „Im Mai finden meine letzten Examen-Klausuren statt. Jetzt habe ich wirklich keine Ablenkung mehr.“ Teamkollegin Lisa Scherring hat schon die Qualität ihres Esstisches geprüft: „Der würde sich auch zum Tischtennis eignen“, sagt sie.