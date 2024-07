Tischtennis Senioren fiebern WM in Rom entgegen

Ähnlich sieht es in Holzbüttgen aus. Da sind es aber die Frauen, die den Ton angeben. Mit dabei sind Gerda Kux-Sieberath (AK 70), Cordula Röhr (AK 70), Anne Stiewe (AK 70, reist aus ihrem Domizil in Ibiza an), Sally Cimiotti (AK 50) und Gabi Franssen (AK 45) . „Bei uns steht auf jeden Fall der Spaßfaktor im Vordergrund. Gerda, Sally, Cordula und Anne freuen sich darauf, viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Für mich ist es das erste Mal und ich bin sehr gespannt. Wir werden Rom schon ein bisschen unsicher machen“, sagt Gabi Franssen. Außer den Wettkämpfen in der Halle wollen die Kaarsterinnen auch einige kulturelle Ausflüge in Rom unternehmen. Sportlich gesehen kennt Gerda Kux-Sieberath das Gefühl, auch bei einer WM ganz weit zu kommen. 2014 holte sie in der Seniorinnen-60-Klasse im Doppel zusammen mit Monika Kneip den Vize-Weltmeistertitel bei der WM in Neuseeland.