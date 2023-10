Tischtennis Schwestern-Duo der TG Neuss sorgt in Europa für Furore

Vor kurzem waren beide für den Deutschen Tischtennis-Bund bei den 17. Euro-Mini-Champs in Frankreich dabei, einem Nachwuchsturnier für 400 Talente aus 31 Ländern. Dabei spielte sich Ruoqi Wei bei den Mädchen 13 ganz weit nach vorne im Turnier und unterlag erst im Spiel um Platz drei, trotz 6:4-Führung im fünften Satz, der schwedischen Vorjahressiegerin Siri Benjegard. Die Plätze eins und zwei belegten zwei Top-Japanerinnen, die als Gastspielerinnen eingeladen wurden. Auf ihrem Weg ins Halbfinale schlug Ruoqi Wei unter anderem die französische U13-Europameisterin Alexia Nodin. Ihre jüngere Schwester Linyun spielte bei den Mini-Champs in der U-11-Klasse mit. Dort überstand sie drei Vorrunden-Gruppen und schaffte den Sprung ins K.o-Feld. Hier musste sie dann in der Runde der letzten 32 der Rumänin Nadalia Ionascu gratulieren. In den Platzierungsspielen sicherte sich das TG-Talent am Ende dann Platz 21. Durch ihre guten Spiele hat sie sich für das Euro Stiga Masters-Turnier qualifiziert, das am 21./22. Oktober im belgischen Lüttich stattfinden wird. Dort werden sich dann die 14 europaweit besten U11-Spielerinnen messen.