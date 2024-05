Tischtennis René Holz aus Grevenbroich ist Deutscher Vizemeister

Für den Grevenbroicher NRW-Liga-Spieler war das ein großer Erfolg. Zusammen mit Maurice Mann vom FC Schalke 04 musste er sich in der Senioren-45-Klasse erst im Finale geschlagen geben. Im Einzel erreichte er nach drei Siegen in der Gruppenphase das Achtelfinale, in dem er dann gegen Sergey Ryabkov in drei Sätzen (6:11, 12:14, 8:11) das Nachsehen hatte. „Da war noch mehr drin. Aber nach dem Gruppensieg habe ich irgendwie ein bisschen die Spannung verloren und bin auf ein Spielsystem gestoßen, was mir nicht so ganz lag. Aber Silber im Doppel ist schon eine feine Sache“, bilanzierte Holz.