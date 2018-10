Tischtennis Regionalliga TG Neuss

Tischtennis : Neuss behält im Fünf-Stunden-Krimi die Oberhand

Sebastian Schwarz und Michael Servaty (v. l.) holten den Siegpunkt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Tischtennis-Regionalliga: Michael Servaty und Sebastian Schwarz sichern dem Aufsteiger im Schlussdoppel den 9:7-Sieg in Porz.

Es sieht so aus, als ob es zwischen diesen beiden Teams nicht anders geht. Wie schon so oft duellierten sich der TTC Rot-Gold Porz und die TG Neuss am Sonntagnachmittag stundenlang, ehe der Sieger feststand. Dieses Mal war es die TG Neuss, die sich nach über fünf Stunden Spielzeit mit 9:7 behauptete und damit im zweiten Spiel der Tischtennis-Regionalliga West den zweiten Sieg feierte.

Den Siegpunkt sicherten Michael Servaty und Sebastian Schwarz mit einem 3:2-Sieg im Schlussdoppel „Das war ein richtig geiles Spiel. Wir sind richtig glücklich über dieses Ergebnis. Es hätte auch anders ausgehen können. Als Aufsteiger ist das für uns ein genialer Auftakt“, freute sich Abteilungsleiter Klaus Wahlen unmittelbar nach Spielschluss. Wie schon in vielen früheren Duellen dieser beiden Teams entwickelte sich von Beginn an ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Dabei mussten die Neusser auf Jochen Lang, Bernd Ahrens, Ran Wei, Guido Schmitz und Bernd Forelle verzichten. „Dejan Hoheisel ist deswegen frühzeitig aus Bayern angereist“, so Wahlen.

Mit zwei gewonnenen Doppeln (Servaty/Schwarz und Illia Barbolin/Jonas Lenzen) sind die Neusser gut aus den Startlöchern gekommen. Im Spitzenpaarkreuz zeigte Michael Servaty dann seine ganze Klasse. Er gewann zunächst gegen Thomas Pellny (3:1) und besiegte dann im Top-Spiel auch die Nummer eins Vallot Vainula in vier Sätzen. „Ich bin sehr zufrieden. Es hätte auch anders laufen können“, freute er sich. Neuzugang Tom Mykietyn, der zum Saisonauftakt gegen Altena so groß auftrumpfte, musste dieses Mal Lehrgeld zahlen. Das Talent musste sich sowohl gegen Vainula (1:3) als auch gegen Pellny (0:3) geschlagen geben.



In der Mitte überzeugte Illia Barbolin mit zwei Siegen gegen Felix Kleeberg (11:9 im Entscheidungssatz) und Dennis Fischer (3:0). Sebastian Schwarz konnte sich im ersten Durchgang noch in überzeugender Manier ohne Satzverlust gegen Fischer durchsetzen, musste sich dann aber gegen Kleeberg im Entscheidungssatz geschlagen geben. Im unteren Paarkreuz konnte nur Dejan Hoheisel einen Zähler einfahren. Er gewann beim Gesamt-Zwischenstand von 7:7 gegen Sebastian Röll, unterlag zuvor aber wie Jonas Lenzen glatt gegen Franco Loggia. Lenzen hatte gegen Röll ebenfalls den Sieg auf dem Schläger. Er führte im Entscheidungssatz bereits mit 6:2, machte anschließend aber keinen Punkt mehr.